Подмосковье 27 декабря 2022, 19:41 Новый «Урок цифры» проведут в школах Подмосковья в январе Unsplash

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Образовательный проект «Урок цифры» продолжится в школах Подмосковья в 2023 году. Новое занятие об умных технологиях, которые предсказывают погоду, проведут с 16 января по 5 февраля.

Планируется, что в акции примут участие свыше 500 тысяч подмосковных школьников из более чем тысячи школ. Уроки разработаны для ребят с 1-го по 11-й классы и будут понятны и младшим, и старшим.

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На занятиях школьники смогут получить знания в сфере информационных технологий в доступном формате. Этот опыт пригодится им в дальнейшей жизни.

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В Министерстве образования Подмосковья рассказали, что «Урок цифры» пройдет в разных школах в разные дни. Например, уже известно, что в Подольске занятие проведут 24 января на базе СОШ № 34.

Губернатор Андрей Воробьев уверен, что внедрение искусственного интеллекта позволит области сэкономить миллиарды рублей, поэтому цифровизация будет продолжаться в Подмосковье. «Урок цифры» — это важный проект, который научит ориентироваться в современных технологиях.

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