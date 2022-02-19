Новый «Урок цифры» о музыке и искусственном интеллекте провели в лицее в Дубне

Новое занятие о цифровом искусстве появилось на платформе всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Ученики физико-математического лицея имени Кадышевского в Дубне одними из первых разобрались, как связаны музыка и искусственный интеллект.

Чтобы погрузиться в тему, школьники использовали три тренажера на сайте проекта. О тонкостях работы сервисов, которые подбирают музыку для пользователей, ученикам рассказал академический руководитель школьных программ «Яндекса» Александр Паволоцкий. В этой компании был разработан этот урок. Паволоцкий заметил, что на первый взгляд работа сервисов как будто похожа на магию, но на самом деле за технологиями стоят математические методы.

«Ребята узнают, что такое звук, как он устроен в природе, как человек воспринимает звук, как машина его обрабатывает, хранит. Работает такая магия, как телефон, или другой электронный прибор умеет распознавать музыку, как человек», — отметил он в комментарии «360».

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» работает уже три года. Его соорганизаторами выступают Минпросвещения и Минцифры России. На онлайн-платформе для школьников выложены тренажеры и видеолекции. Контент готовят компании — лидеры цифровой трансформации. И все это бесплатно. Параллельно по всей стране проходят и занятия в обычном режиме.

По словам заместителя гендиректора АНО «Цифровая экономика» по направлению «Кадры для цифровой экономики» Юлии Горячкиной, одной из главных задач проекта является знакомство детей в интерактивной форме с новыми, сложными технологиями, такими как искусственный интеллект, беспилотный транспорт.

Учитель информатики лицея имени В. Г. Кадышевского Владислав Кузьмин после занятия заявил, что планирует и дальше обращаться к этому ресурсу. «Тренажеры наглядно показывают детям, как это выглядит, потому что знания, которые даются, довольно сложные. По-хорошему, это давать бы детям в девятом классе. Но детям было понятно, интересно. Давать их на уроках? Да, можно, только лучше подбирать под тему», — отметил он.

Подобрать тренажеры под тему урока просто. Сайт «Урок цифры» постоянно пополняется новыми интерактивными заданиями по информатике. В результате школьники могут узнать и погрузиться в самые востребованные IT-профессии.

Крупнейшее в России серийное производство вычислительной техники полного цикла Yadro Fab Dubnа появится в подмосковной ОЭЗ «Дубна». В пятницу, 10 декабря 2021 года, был заложен камень и началось строительство завода. Он заработает в 2023 году. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что новое производство даст около 600 рабочих мест.