Подмосковье 01 апреля 2024, 16:13 Новый «Урок цифры» о медицине будущего запустят в Подмосковье 8 апреля Министерство образования МО

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Тематический «Урок цифры» по теме пройдет в подмосковных школах с 8 по 30 апреля. Темой занятия станут квантовые вычисления и медицина будущего.

В Министерстве образования Подмосковья отметили, что в тематическом уроке примут участие свыше 560 тысяч детей и педагогов из более 900 школ. Школьникам расскажут о применении квантовых технологий в медицине, а также профессиях будущего на стыке физики, биологии и химии.

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Открытый «Урок цифры» пройдет 16 апреля в Мытищинской школе № 27.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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