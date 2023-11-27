Подмосковье 27 ноября 2023, 14:15 Новый урок на «Разговорах о важном» в школах и колледжах Подмосковья посвятили родине Министерство образования Московской области

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Внеурочные занятия «Разговоры о важном» продолжаются в Подмосковье. На этой неделе с учащимися обсудили тему «Что такое родина».

Для школьников и студентов подготовили разные уроки. Учащимся 1-4-х классов рассказали о современных достижениях России. Целями занятий для учеников с пятого по одиннадцатый классы и студентов являются развитие чувства гордости за достижения своей страны, а также формирование чувства принадлежности к российскому народу.

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На уроках ребята также предположили, какие чувства возникали у поэтов и писателей к родине и как они его выражали в произведениях.

В пресс-службе Министерства образования Московской области заявили, что внеурочные занятия начались в учебных заведениях с нового учебного года. С их помощью ребят знакомят с историей страны, традициями и культурным наследием в увлекательной форме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира — Университет Цинхуа в Пекине.

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