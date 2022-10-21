Новый универмаг построят на улице Льва Толстого в Клину | 360°

21 октября 2022, 17:18
Новый универмаг построят на улице Льва Толстого в Клину
Разрешение на строительство универсального магазина в Клину выдало министерство жилищной политики Подмосковья. Застройщиком выступит индивидуальный предприниматель.
Площадь нового торгового объекта составит 438 квадратных метра. В магазине на улице Льва Толстого можно будет приобрести продукты и бытовые товары. Рядом с магазином появится парковка. Благодаря появлению нового магазина будет создано 13 рабочих мест.
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Объект планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2023 года.
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Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона Подмосковья. Вместе со специалистом центра были проведены совещания по комплектности и содержанию документации для получения разрешения на строительство.
Клин
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