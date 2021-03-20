Новый умный МФЦ открыли в Подмосковье

В Московской области открыли еще один новый цифровой МФЦ в рамках пилотного проекта Минэкономразвития. Смарт-центр появился в Егорьевске. Об этом сообщил министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

«Цифровой многофункциональный центр в поселке Новый городского округа Егорьевск открыл для 4,5 тысячи жителей поселка и прилегающих деревень доступ к 600 различным услугам в электронном виде: от оформления социальной карты и охотничьего билета до выдачи архивных справок и выписок», — рассказал Рымар.

По словам министра, в новом офисе МФЦ работают 10 окон приема местных жителей и окно для сверки документов. Он оснащен современным высокотехнологичным оборудованием и оформлен в фирменном стиле. Егорьевский центр стал 367-м смарт-офисом в регионе. В новом МФЦ люди могут сами оформить заявление и получить услуги, которые предоставляют на региональном и федеральном порталах.

Сотрудники офиса могут проконсультировать жителей по любым вопросам и обучить базовым навыкам работы с компьютером.

Цифровые МФЦ Московской области — это смарт-центры, в которых электронные госуслуги можно получить за несколько кликов. Их открывают на базе существующих МФЦ и ТОСП или в отдельных зданиях. В регионе действует 367 таких центров, где оборудовали почти 600 рабочих мест для посетителей.