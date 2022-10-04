Новый учебный центр для педиатров открылся в Мытищах | 360°

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Новый учебный центр для педиатров открылся в Мытищах

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В Подмосковье на базе Научно-исследовательского клинического института детства начал работать новый учебный центр развития профессиональных компетенций в педиатрии. Он создавался в рамках проекта «Наш участковый врач».

«На врачей первичного звена ложится колоссальная нагрузка. Задача проекта „Наш участковый врач“ — поддержать медицинских специалистов и создать для них максимально комфортные условия. Новый учебный центр занимается организацией стажировок для наших педиатров в ведущих медицинских организациях России, профилактикой эмоционального выгорания у врачей, их дополнительным обучением», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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В сентябре участковые педиатры из Домодедова, Одинцова, Наро-Фоминска и Красногорска прошли стажировку в Детской республиканской клинической больнице Республики Татарстан. В ближайшее время следующие стажировки запланированы в Казани, Красногорске, Одинцове, Балашихе и Люберцах. Всего до конца года в России собираются провести порядка 50 стажировок. Кроме того, будут также проводиться вебинары с лекторами из других стран.

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Ранее стало известно,что Московская область начала масштабную программу по новой стандартизации стационаров. Одной из ее целей является качественное изменение размещения пациентов в палатах, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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