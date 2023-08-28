Подмосковье 28 августа 2023, 17:58 Новый учебный сезон на Московской детской железной дороге начнется в октябре "Московская Железная дорога"

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Свыше 35 тысяч пассажиров перевезли на Московской детской железной дороге за летний сезон. Он завершился 27 августа.

Как рассказали Минтрансе Подмосковья, за три месяца практику на детской железной дороге прошли 578 ребят от 12 до 17 лет. Они перевезли 35211 пассажиров. Подростки работали машинистами, дежурными по переездам, диспетчерами, кассирами и другими специалистами. За лето они провели 424 поезда.

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Московская детская железная дорога пользуются большой популярностью у школьников, которые отдыхают в летних лагерях, санаториях и детских базах, а также у туристов и воспитанников детских садов. Новый учебный год на ней начнется в октябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

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