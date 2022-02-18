Новый учебный корпус гимназии имени Примакова начали строить в Одинцове

В деревне Раздоры Одинцовского округа рабочие приступили к строительству нового учебного корпуса гимназии имени Е. М. Примакова. Об этом сообщила пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

Сейчас на объекте ведется армирование и бетонирование стен цокольного этажа.

«На объекте более 380 рабочих и шесть единиц техники. Ведется армирование стен цокольного этажа на учебном корпусе, продолжаются монолитные работы на уровне третьего этажа корпуса для проживания преподавателей и отделка внутренних помещений, устройство инженерных сетей на трех корпусах для проживания учащихся», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Работы ведутся в соответствии с запланированным графиком, добавил министр.

Новые корпуса будут вводить поэтапно: второй корпус для проживания учащихся будет введен в марте этого года, еще два корпуса будут готовы к июню, а корпус для проживания преподавателей сдадут в сентябре 2022-го. Учебный корпус планируют сдать в августе 2023 года.

Напомним, что на базе гимназии имени Е. М. Примакова создадут гуманитарный кластер в рамках президентского проекта «Образование».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что школу на 2,2 тысячи мест откроют в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове к сентябрю 2023 года.