Подмосковье 25 августа 2023, 14:00 Новый учебный комплекс откроют вблизи деревни Погорелки 1 сентября пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Школу на 1100 мест и детский сад на 320 мест построили вблизи деревни Погорелки в городском округе Мытищи. Новый учебный комплекс откроют 1 сентября.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая совместно с родителями будущих учеников проверила готовность объектов к открытию. Она рассказала, что школа №35 будет носить имя дважды Героя Советского Союза, космонавта Валерия Викторовича Рюмина.

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Учебные заведения возвели в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о проекте для дистанционной учебы в гимназии Примакова.

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