25 августа 2023, 14:00
Новый учебный комплекс откроют вблизи деревни Погорелки 1 сентября
Школу на 1100 мест и детский сад на 320 мест построили вблизи деревни Погорелки в городском округе Мытищи. Новый учебный комплекс откроют 1 сентября.
Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая совместно с родителями будущих учеников проверила готовность объектов к открытию. Она рассказала, что школа №35 будет носить имя дважды Героя Советского Союза, космонавта Валерия Викторовича Рюмина.
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Учебные заведения возвели в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о проекте для дистанционной учебы в гимназии Примакова.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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