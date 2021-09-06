Новый учебный год начался в Подмосковье штатно. Учителя, главы муниципалитетов и правоохранительные органы отлично справились с организацией 1 сентября. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Начался учебный год, дети пошли в школу, осенью 1 сентября у нас прошло с хорошим настроением. Хочу поблагодарить наших учителей, всех, кто был задействован в организации работы, глав муниципалитетов, правоохранительный блок», — сказал глава региона.

Он отметил, что 1 Сентября — всегда праздничный и ответственный день.

«И у нас все прошло штатно, с хорошим настроением», — добавил Воробьев.

Губернатор пожелал школьникам, чтобы этот учебный год прошел без каких-либо потрясений. По его словам, очень приятно видеть, что школы сейчас работают.

Всего в первый учебный день для детей открылись двери 1260 подмосковных школ. К уже имеющимся учебным заведениям прибавились 22 новых. Кроме того, 12 школ открылись после капитального ремонта.

В этом году охрану школ Московской области усилили. Там установили кнопки тревожной сигнализации, видеокамеры, системы оповещения при эвакуации, металлоискатели.