Подмосковье 12 декабря 2023, 09:13 Новый лабораторный центр открыли в колледже в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Воскресенский колледж совместно с филиалом «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ открыли учебно-лабораторный центр для студентов. Там молодые специалисты смогут заниматься химическим анализом.

Помещения колледжа отремонтировали и оснастили новую лабораторию современным оборудованием для обучения студентов.

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«В нашем колледже мы готовим лаборантов химанализа, программа у нас называется „Химическая технология неорганических веществ“. Это будущие многопрофильные специалисты, которые смогут работать на любых позициях нашего градообразующего предприятия. „ВМУ“ — это наш основной работодатель. Очень здорово, что именно они стали первопроходцами в таком взаимодействии», — рассказала директор Воскресенского колледжа Алла Лунина.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В новой лаборатории студенты смогут обучаться в соответствии с запросами работодателя.

«Это хороший пример и для других предприятий. Есть формат взаимовыгодного сотрудничества, благодаря которому и мы получаем кадры, и у колледжа есть надежный будущий работодатель для студентов. Я уверен, что наше дальнейшее сотрудничество будет также приносить пользу и нам, и колледжу, и округу», — отметил директор филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ Дмитрий Трушков.

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