15 мая 2023, 13:53
Новый участок земли выдали для строительства школы на 825 мест в Ленинском округе
В Ленинском округе для завершения строительства школы на 835 мест передали земельный участок. Его площадь составляет три гектара, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.
Ведомство предоставило участок Видновскому управлению капитального строительства.
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«Большая современная школа на 825 мест площадью свыше 12 тысяч квадратных метров откроется в жилом комплексе „Дрожжино-2“. Работы на завершающейся стадии. И уже 1 сентября сотни ребят отправятся в новую школу», — заявила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
В новом здании обустроят учебные классы, помещения для продленки, библиотеку, столовую на 400 мест, актовый зал с театральной студией и школьный музей. На территории появятся большая спортивная зона, места для отдыха, массовых мероприятий и учебно-опытная площадка.
Строительство проводят в рамках государственной программы Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.
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Школы
Ленинский округ
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