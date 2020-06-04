Новый участок ЦКАД-5 откроют в Подмосковье в июне

На больших дорогах Подмосковья ожидается ощутимая разгрузка. На месте старой двухполосной дороги от Можайского до Новорижского шоссе появится и скоро откроется новый участок центральной кольцевой автомобильной дороги.

«Была построена новая часть ЦКАД-5, которая позволит из двух полос старой автомобильной дороги А-107 сделать четыре полосы», — рассказал заместитель генерального директора по строительству автомобильных дорог Михаил Рыжаков.

Новый участок начинается от эстакады возле станции «Звенигород» и идет до Можайского шоссе. Его появление позволит существенно снизить проезд транзитного транспорта через населенные пункты, как это было на старой дороге А-107.

«До конца июня мы планируем ввести в эксплуатацию 23 километра автомобильной дороги, это участок автомобильной дороги от Можайского шоссе до Новорижского шоссе», — сообщил главный специалист государственной компании «Автодор» Евгений Пушкевич.

Общая протяженность пятого пускового комплекса ЦКАД — 76 километров. Он проходит от Киевского до Ленинградского шоссе.