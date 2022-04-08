Новый участковый пункт полиции открылся в Видном

В подмосковном городе Видное открылся новый участковый пункт полиции. Он оборудован всей необходимой мебелью и оргтехникой. Инфраструктура соответствует требованиям «Доступной среды». Участок открыли в новом микрорайоне.

«Жители обращаются с просьбами, чтобы поближе был участковый. Чтобы, как говорится, не отходя от дома можно было бы обратиться с проблемой, спросить совета. И благодаря администрации мы в очередной раз имеем такую возможность — открыть опорный пункт в новом микрорайоне, с учетом того, что очень серьезная плотность застройки», — рассказал начальник Управления МВД России по Ленинскому городскому округу Алексей Бадин.

На открытие нового участкового пункта полиции в шестом микрорайоне города пришли местные жители. Они говорят, что давно ждали открытия участка.

«Мы этого очень долго ждали, для нас это знаковое событие», — призналась местная жительница Юлия Радаева.

Новый опорный пункт полиции расположен по адресу улица Завидная, 19. Помимо участкового, там будут работать инспектор по делам несовершеннолетних, а также представители аппарата участковых уполномоченных.

«Эта работа не заканчивается. Буквально через 10 дней мы будем открывать в Зеленых аллеях следующее подобное помещение. И до конца года есть в планах в поселке Володарского. Округ интенсивно растет по количеству жителей и, честно говоря, у нас есть запрос о полноценных управлениях внутренних дел в таких направлениях, как Булатникоское поселение или в районе пригорода Лесное. Будем работать в этом направлении», — рассказал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

В МВД пообещали учесть пожелания жителей и местной администрации.