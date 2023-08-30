Подмосковье 30 августа 2023, 17:27 Новый участковый пункт полиции открылся в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Участковый пункт полиции открылся в жилом комплексе «Императорские Мытищи». Работать там будут три сотрудника.

Новый пункт полиции № 21 состоит из двух кабинетов. Один предназначен для двоих участковых, другой — для инспектора по делам несовершеннолетних. Отдел оснащен всем необходимым для работы. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая подарила полицейским принтер.

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Напомним, в округе планируется открыть три новых отдела полиции и еще в пяти провести ремонт.

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