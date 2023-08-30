30 августа 2023, 17:27
Новый участковый пункт полиции открылся в Мытищах
Участковый пункт полиции открылся в жилом комплексе «Императорские Мытищи». Работать там будут три сотрудника.
Новый пункт полиции № 21 состоит из двух кабинетов. Один предназначен для двоих участковых, другой — для инспектора по делам несовершеннолетних. Отдел оснащен всем необходимым для работы. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая подарила полицейским принтер.
Реклама
Напомним, в округе планируется открыть три новых отдела полиции и еще в пяти провести ремонт.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Мытищи
Полиция
Реклама
Реклама