Подмосковье 02 августа 2023, 17:40 Новый туристический проект связал единым маршрутом Москву и Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

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Уникальные архитектурные формы столичного региона объединили в новом туристическом маршруте «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия». Первыми особенности проекта оценили министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

На экскурсии путешественники увидят лучшие образцы разных архитектурных стилей. В числе ключевых объектов маршрута — кремль и водонапорная башня в Зарайске, музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» и арт-квартал «Патефонка» в Коломне.

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«Мы очень заинтересованы в туристах из столицы, поэтому создаем совместную с Москвой программу. Как принимающий регион, мы должны делать как можно больше для создания достаточной инфраструктуры. Наша задача — чтобы бизнес интегрировался в туризм, приобретал и строил объекты, превращал их в точки притяжения. При поддержке губернатора Андрея Воробьева мы разрабатываем меры поддержки, которые помогут усилить такое взаимодействие», — подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Новый проект поможет туристам составить план однодневного или более длительного путешествия по Московскому региону с посещением основных достопримечательностей. Можно будет использовать предложенные идеи для путешествий, а можно составить маршрут самостоятельно.

Сейчас туристам доступны 10 готовых тематических маршрутов, посвященных деятелям русской культуры, гастрономическим и историческим событиям. Также это восемь образовательных туров для школьников. Постепенно их дополнят новые предложения.

Все маршруты размещены на главном туристическом портале Подмосковья welcome.mosreg.ru и туристическом сервисе RUSSPASS.