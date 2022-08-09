Новый туристический маршрут с осмотром «Хогвартса» появился в Егорьевске

С августа ЦППК открывает новый туристический маршрут в один из самых загадочных городов Подмосковья — Егорьевск. Отправиться в путешествие, чтобы увидеть «Хогвартс» и другие уникальные места города, можно на поездах Казанского направления.

В рамках однодневной экскурсии туристам покажут местный «Хогвартс». Здание в стиле английской готики было построено еще в 1909 году и сначала использовалось как механико-электротехническое училище. Теперь здесь — Егорьевский технологический институт. Внешне эти башни действительно напоминают замок чародейства и волшебства из вселенной Гарри Поттера, а наметанный глаз сможет разглядеть на башне настоящее кольцо для игры в квиддич.

Британский след в архитектуре Егорьевска продолжит «Биг-Бен» бумагопрядильной фабрики братьев Хлудовых. Впрочем, и традиционной русской архитектуры в городе тоже немало.

Туристам предложат изучить традиции «гуслицкой» росписи и предприимчивых «гусляков-объегоривателей», послушать забавные истории из жизни купцов, сплести кушак и своими руками сделать сувенирную свечу. Также можно будет увидеть удивительные сокровища из коллекции «Музея диковин» и посмотреть на световую экспозицию стеклянных произведений искусства.

Гастрономическую часть программы составляет обед в местном ресторане и «набег» на фирменный колбасный магазин Егорьевска с дегустацией продукции.

Подробности можно узнать на сайте поехали-посмотрим.рф.