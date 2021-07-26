Новый туристический маршрут появился в Павловском Посаде

В Павловском Посаде создали новый маршрут для гостей округа. Открытие приурочили к завершению благоустройства новой пешеходной зоны в центре города. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по туризму Московской области.

Маршрут для туристов «Родина павловопосадского платка» открыли в округе 25 июля. В мероприятии участвовали сотрудники туристского информационного центра. Теперь гости и жители округа смогут прогуляться от Привокзальной площади до Павловопосадской платочной мануфактуры.

Маршрут открыли, когда закончили благоустраивать новую пешеходную зону в центре Павловского Посада. Вдоль туристической тропы обустроили велодорожки, установили пункты проката и парковки. Маршрут подойдет для всех желающих — по дороге поставили скамейки, урны, фонари и информационные указатели, которые подскажут туристам, где они находятся и что можно посмотреть вокруг.

В день открытия маршрута провели первую велоэкскурсию. Она стартовала у магазина «Чайный домик». А у ДК «Октябрь» для гостей и жителей города устроили концерт — прошло дефиле в костюмах из павловопосадских платков, посетители могли увидеть вернисаж художников. Для самых активных провели мастер-классы по набойке платков, плетению на колышках и бус из платка.