Подмосковье 13 апреля 2023, 12:26 Новый туристический маршрут открыли в Дубне

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Новый экскурсионный маршрут «Мозаичное царство» открыли в Дубне. Гиды расскажут об истории города и познакомят туристов с уличными мозаиками.

Мозаики на набережной Дубны появились в прошлом году, но уже стали достопримечательностью города.

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«Маршрут начинается на набережной, поскольку там мы рассказываем о Дубне глазами художника, проходим десяток работ», — поделился экскурсовод Александр Руденко.

Всего на улицах Дубны можно найти более 50 мозаик. Среди них есть маленькие картинки и большие панно, копии римских мозаик и объемные изображения. Большинство из них создал художник-монументалист Михаил Поляков. Часть экскурсии посвящена мозаикам российско-французской художницы Нади Леже.

На первую экскурсию пригласили ветеранов, волонтеров из поисково-спасательного отряда и православного братства. В конце маршрута всех пригласили в мастерскую Михаила Полякова. Художник провел мастер-класс по созданию мозаичной картинки.

Запись на экскурсию уже открыта.

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