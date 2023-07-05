Подмосковье 05 июля 2023, 15:29 Новый туристический маршрут к Гремячему ключу создали в Сергиевом Посаде Министерство культуры и туризма МО

Читать 360tv в

Недорогие паломнические поездки к целебному источнику подворья Троице-Сергиевой лавры предлагают туристам в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Поездки на источник Гремячий ключ будут проводить каждое воскресенье. В 07:45 — 08:00 туристов соберут у памятника преподобному Сергию Радонежскому (Красногорская площадь, у Лавры), затем на микроавтобусе перевезут в подворье. Там состоится богослужение с исповедью, которое продлится примерно до 11:00. Затем у паломников будет свободное время, в течение которого можно будет пообедать (стоимость услуги — 450 рублей) и искупаться в святом источнике. В 12:00 — обратный трансфер в Лавру.

Реклама

Стоимость такой поездки составит 200 рублей. Записаться можно в паломническом центре Лавры по адресу: Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 131. Подробнее расскажут по телефону +7 (910) 471-01-70.

Гремячий ключ — это уникальный ансамбль церковного деревянного зодчества, включающий в себя три храма, звонницу, трапезные палаты, гостиничные и келейный корпуса, мосты и лестницы к водопадам, купели.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».