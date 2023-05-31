Подмосковье 31 мая 2023, 13:46 Новый туристический комплекс с отелем и бассейнами появится в Дмитрове в 2025 году Министерство культуры и туризма МО

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Комплекс «Отель Линкс», ориентированный на деловой и культурно-познавательный отдых, начнут строить в Дмитрове к концу года. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На площади 2,7 гектара появится инфраструктура нового отеля: спа-комплекс с закрытыми и открытыми бассейнами, клубный дом и ресторан. Планируется, что комплекс станет новой точкой на карте делового туризма. Здесь будут созданы круглосуточный бизнес-центр с конференц-залом и площадка для коммуникаций.

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Начало строительства запланировано на конец года, а сдача объекта планируется на четвертый квартал 2025-го.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех летних культурных событиях в Подмосковье. Здесь же можно забронировать комфортабельный отель или живописный глэмпинг.

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