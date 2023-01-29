29 января 2023, 13:14
Новый тур студенческой хоккейной лиги начался в Подмосковье
В эти выходные спортсмены Подмосковья сразятся в рамках восьмого тура студенческой хоккейной лиги. Четыре матча пройдут на центральных ледовых площадках области, в том числе под открытым небом.
Накануне состоялась встреча «Мытищ» и «Можайска». Команды вышли на лед в ДК «Яуза». Также в субботу посоревновались «Балашиха» и «Лобня» в Ледовом дворце «Арена Балашиха имени Ляпкина».
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Хоккеисты из Красногорска встретятся с лидером чемпионата — командой «Чехов». Матч пройдет в ледовом центре «Витязь» в Чехове. Тур завершат сборные Электростали и Подольска. Матч пройдет в спорткомплексе «Кристалл» в Электростали.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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