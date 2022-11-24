Подмосковье 24 ноября 2022, 19:19 Новый тур из Москвы в Санкт-Петербург раскроет туристический потенциал Подмосковья

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Работа над новым туристическим маршрутом из Москвы в Санкт-Петербург началась с участием экспертов из Подмосковья. Этот проект поможет развить потенциал региона и открыть уникальные локации, которые пока мало знакомы путешественникам.

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Цель проекта — связать две столицы в один туристический маршрут, чтобы дорога превратилась в настоящее путешествие, а не просто транзит. Подмосковье станет важной частью этого пути, часть которого пролегает по территориям округов Солнечногорск и Клин. Здесь находятся уникальные литературные усадьбы и другие достопримечательности, которые планируется включить в программу посещений.

Сейчас эксперты проводят анализ территории, изучают потенциал для развития туризма, проводят опросы и обсуждения. На платформе москвапетербруг.рф до 18 декабря любой желающий может поделиться своими идеями и предложениями на этот счет. Уже поступило более 900 комментариев. Пользователи советуют реконструировать набережные в городах следования, благоустроить парки, сделать больше общественных туалетов, провести уличный бесплатный доступ в Сеть и многое другое.

Разработка проекта завершится в четвертом квартале 2023 года. Соглашение о сотрудничестве между главами регионов, по которым пролегает маршрут, было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума летом 2022 года.

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