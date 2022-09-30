Новый ТЦ появится в Раменском при поддержке Центра содействия строительству Подмосковья | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 00:02 Поделиться Telegram

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Viber Новый ТЦ появится в Раменском при поддержке Центра содействия строительству Подмосковья

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На Северном шоссе в Раменском построят новый торговый центр. Разрешение на строительство выдало Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь нового ТЦ будет составлять более 11 тысяч квадратных метров, в нем откроются как магазины всем известных брендов, так и вновь пришедшие на отечественный рынок марки. Также в ТЦ появится оборудованная детская игровая зона и фуд-корт.

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Инвестиции в проект составят порядка 600 миллионов рублей. Строительство многофункционального торгового комплекса принесет Раменскому городскому округу 236 новых рабочих мест.

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Проект будет сопровождать персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья.

Ранее стало известно, что более 500 новых рабочих мест создадут на предприятии «Щелково Агрохим» к 2024 году. Соглашение о строительстве завода подписали на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.

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