Подмосковье 27 апреля 2023, 12:22 Новый цифровой сервис позволит поменять категорию земли онлайн в Подмосковье Фото:пресс-служба Мингосуправления МО

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Новый цифровой сервис заработал в Подмосковье. Он позволит автоматически загружать характеристики земельного участка из ЕГРН при вводе кадастрового номера.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, благодаря новому сервису перевод земельного участка из одной категории в другую станет быстрее и проще.

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«Благодаря оптимизации пользователь экономит время при заполнении онлайн-формы. Также уменьшается вероятность получения отказа по услуге из-за неправильно введенных данных. Достаточно указать кадастровый номер участка, а онлайн-сервис загрузит всю информацию о нем», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Категория земельного участка описывает свойства территории и правовой режим его использования, ее устанавливают в соответствии с генпланом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».