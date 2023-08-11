Подмосковье 11 августа 2023, 10:29 Новый цифровой сервис поможет оформить документы по земельным услугам в Подмосковье

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Новый цифровой сервис появился в Подмосковье. Он поможет выбрать необходимую электронную услугу по земле.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, онлайн-сервисом можно воспользоваться перед подачей заявления. Для этого нужно ответить на несколько вопросов, после чего система предложит необходимую услугу.

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«Экспертная система проанализирует данные и проверит земельный участок: его категорию, вид разрешенного использования и наличие обременений. После чего направит на услугу, которую необходимо получить в конкретной жизненной ситуации в первую очередь», — рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Воспользоваться экспертной системой можно на «Госуслугах». Получить рекомендации онлайн-эксперта также можно в виде карточек, которые всплывают перед заполнением формы.

«Благодаря новому цифровому сервису количество отказов в предоставлении земельных услуг уменьшится. Заявители будут оформлять документы в правильном порядке и сразу получать положительные решения», — добавила Надежда Куртяник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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