Подмосковье 22 февраля 2024, 20:44 Новый цифровой рентген-аппарат появился в лыткаринский поликлинике № 2 источник фото: Алексей щербаков

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Новый цифровой рентгенодиагностический аппарат Р-500 «Дуограф» получила лыткаринская поликлиника № 2. Аппарат позволят делать высококачественные снимки при минимальном излучении.

По словам заведующего поликлиникой Александра Стукалова, новый удобный и надежный комплекс незаменим в условиях большого потока пациентов.

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«Аппарат имеет ряд преимуществ. По сравнению с аналоговым рентгеном доза облучения меньше в 10 раз. Также с помощью нового оборудования можно делать линейную томографию, то есть послойный срез органов. Стол не имеет ограничений по перемещению — это решает проблему обследования пациентов с избыточным весом», — рассказал Стукалов.

Новый аппарат отечественного производства отвечает всем современным требованиям рентгенодиагностики. Исследование выполняется бесплатно, по полису ОМС.

Аппарат рентгенодиагностики установили в рамках программы замены устаревшей аналоговой техники на современную по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, а также при поддержке министерства здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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