Новый цифровой МФЦ открылся в Шатуре

Получать государственные услуги еще удобнее и быстрее смогут жители Шатуры. На улице Советской в городе открылся новый смарт-центр.

Источник фото: телеканал «360»

На сегодняшний день жители Подмосковья могут оформлять в электронном виде более 200 госуслуг. В регионе работает уже 292 смарт-центра, где жители могут получить нужный документ или выписку, подать заявление или оформить льготу практически в один клик. Взаимодействие с государственными органами стало быстрым и удобным.

«В последнее время значительно возросла потребность у жителей получить какую-либо услугу здесь и сейчас, в этом как раз и помогает цифровой МФЦ», — подчеркнула вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках проекта «Цифровые МФЦ», который реализуется в Подмосковье с 2018 года, еще один смарт-центр открылся в Шатуре. Здесь жителям предоставят доступ к региональному порталу и порталу федеральных услуг.

«При необходимости специалисты центра помогут авторизоваться, найти нужную услугу, заполнить заявление», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Новый центр работает по адресу: город Шатура, улица Советская, дом 50. Центр доступен для жителей с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.