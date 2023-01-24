Подмосковье 24 января 2023, 16:53 Новый цифровой МФЦ открылся в библиотеке в Дубне

Читать 360tv в

В библиотеке в Дубне заработал цифровой многофункциональный центр. Теперь жителям округа стали еще доступнее электронные услуги.

«На региональном портале госуслуг Подмосковья уже более 270 услуг в „цифре“. Теперь жители Дубны будут приходить в библиотеку не только за интересной книгой, но и чтобы подать онлайн-заявление на нужную им услугу», — рассказала министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Реклама

Цифровой МФЦ находится на улице Свободы, 20. Он будет работать по будням с 10 часов утра до семи часов вечера.

Реклама

В прошлом году жители Московской области получили через цифровые МФЦ более миллиона услуг. В режиме онлайн доступны федеральный и региональный порталы госуслуг. При необходимости консультанты центров помогают его посетителям.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».