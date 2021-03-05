Новый цифровой МФЦ открыли в Сергиевом Посаде

Еще один цифровой МФЦ заработал в Подмосковье. Его открыли в Сергиево-Посадском городском округе. Здесь можно получить государственные услуги онлайн.

Подмосковье продолжает реализацию проекта «Цифровые МФЦ». Внутри центров «Мои документы» обустраивают площадки, где жители самостоятельно могут получить государственные услуги в один клик.

В новом центре открыли доступ уже к 198 услугам и 400 сервисам, рассказал глава Мингосуправления Подмосковья Максим Рымар. Он уточнил, что цифровой МФЦ появился в городе Хотьково.

Благодаря открытию МФЦ электронные услуги стали доступнее здесь для 21 тысячи горожан Максим Рымар.

Здесь создали шесть автоматизированных рабочих мест и предусмотрели два окна для сверки документов операторами.

«При необходимости специалисты центра окажут посетителям консультации по услугам, переведенным в электронную форму. Они помогут оформить заявление и получить госуслуги через федеральный или региональный портал», — отметил ымар.

Цифровой МФЦ находится по адресу: город Хотьково, улица Черняховского, дом № 8. Площадка работает с понедельника по субботу, с 8:00 до 20:00.