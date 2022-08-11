Новый цифровой МФЦ открыли в Щелкове

Онлайн-услуги стали доступнее для жителей еще одного городского округа. В Щелкове открылся новый цифровой МФЦ.

«На региональном портале уже 249 услуг можно получить онлайн. Мы понимаем, как важно получить необходимые документы быстро и удобно, поэтому все больше услуг переводим в „цифру“. Для того чтобы любой житель региона мог подать заявление онлайн, открываются новые цифровые МФЦ», — отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Смарт-центр открылся на Пролетарском проспекте в доме 1/1А в Щелкове. Цифровое отделение работает в рабочие дни с 9:30 до 18:30.

Центр предоставляет доступ к региональному порталу https://uslugi.mosreg.ru/ и порталу федеральных услуг и сервисов https://www.gosuslugi.ru/.

«При необходимости специалисты центров помогают пользователям авторизоваться с помощью ЕСИА, найти нужную услугу на федеральном или региональном порталах госуслуг, заполнить заявление. С начала 2022 года более 550 тысяч услуг оформили в цифровых зонах», — добавила Надежда Куртяник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, как цифровые технологии упростили выписку из роддомов