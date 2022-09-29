Новый цифровой маммограф заработал в поликлинике в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 17:34 Поделиться Telegram

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Viber Новый цифровой маммограф заработал в поликлинике в Солнечногорске

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Новый кабинет маммограии открылся в Андреевской городской поликлинике в Солнечногорске. Оборудование для него закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщила первый зампред правительства Светлана Стригункова.

Зампред напомнила, что сейчас в Подмосковье реализуют масштабную программу по замене старого оборудования на новое цифровое.

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«Новый маммограф в Солнечногорске обладает высоким качеством получаемых исследований, а также низкой лучевой нагрузкой по сравнению со старым аппаратом. На ремонт кабинета и закупку медтехники было направлено более 16 млн рублей», — сообщила она.

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Новая техника позволит получать высококачественное изображение. Благодаря этому врачи смогут выявлять новообразования и проводить точную диагностику.

«Это совсем не страшно, это не больно. Здесь работают квалифицированные специалисты, которые вам все покажут и расскажут. Я сама регулярно прохожу маммографию и советую всем женщинам позаботиться о себе», — рассказала Ирина, одна изпациенток.

Маммография необходимо проходить не реже раза в два года всем женщинам старше 40 лет. Они смогут самостоятельно записаться на нее через «Госуслуги».

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал округа Подмосковья, где строят новые поликлиники. Он выразил надежду, что работы завершат до конца года.

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