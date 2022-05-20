Цифровой маммограф появился во взрослой поликлинике Шатуры

Современный цифровой маммограф установили во взрослой поликлинике Шатуры. Его купили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Как отметила первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, в больницах поэтапно уходят от старого оборудования.

Основным преимуществом нового цифрового маммографа является то, что он отечественного производства и не уступает импортным Светлана Стригункова.

Она объяснила, что нимки сохраняются в цифровом формате. Врачи смогут получать изображения высокого качества. Это позволит вовремя обнаружить патологии и новообразования.

За одну смену маммограф может выполнять 22 исследования. Попасть на прием можно по направлению терапевта или при прохождении диспансеризации.

Запись ко врачу и на диспансеризацию доступна на портале госуслуг Подмосковья и по телефону 122.

Ранее стало известно, что врачи могут получить единоразовую выплату по программе «Приведи друга».