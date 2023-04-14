Подмосковье 14 апреля 2023, 11:56 Новый центр реабилитации и диагностики построят в Химках Минжилполитики МО

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Центр реабилитации и диагностики с залами для лечебной физкультуры построят в Химках. Там смогут получить работу 30 человек.

Площадь здания составит 516 квадратных метров. Там обустроят два зала для занятий лечебной физкультурой, раздевалки, душевые, кабинеты врача и другие помещения. Там смогут принимать до 80 пациентов в смену.

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Центр оснастят современным оборудование для диагностики и лечения. Его подключат к локальной вычислительной сети, которая будет собирать и хранить данные о пациентах.

В проект инвестировали 59 миллионов рублей.

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