Подмосковье 23 января 2023, 11:58 Новый центр реабилитации детей с редкими заболеваниями открыли в Подольске

Читать 360tv в

Новый реабилитационный центр для детей с редкими заболеваниями ввели в эксплуатацию в Подольске. Медучреждение площадью более 45 тысяч квадратных метров рассчитано на 200 мест. Палаты рассчитаны на пребывание ребят вместе с родителями.

В центре смогут получить высококвалифицированную помощь дети с редкими заболеваниями, в том числе болезнями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Здесь пациенты будут проходить лечебно-восстановительные процедуры. Для этого в центре появились тренажерный зал, ванны с гидромассажем, кабинеты физиотерапии, бассейны, водолечебницы и многое другое. Кроме того, в подольском центре разместили уникальный реабилитационный комплекс для восстановления навыков ходьбы детей с ДЦП.

Реклама

Здание на Высотной улице состоит из пяти функциональных блоков. Каждый из этажей центра оформлен в своей цветовой гамме — зеленой, синей и желтой. Также создана рекреационная зона отдыха со стеклянным полом.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность помощи инвалидам и сиротам. Глава региона подчеркнул, что поддержка людей, попавших в сложные ситуации, — вопрос, требующий участия не только власти, но и некоммерческого блока.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».