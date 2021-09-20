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    20 сентября 2021, 17:27

    Новый центр разработки лекарств в Пущине будет создавать востребованные вакцины

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Центр ранней разработки лекарственных препаратов в Пущине инвестировали уже около 50 миллионов рублей. Его открыла компания «Нанолек». Здесь будут создавать востребованные вакцины.

    Новый центр разработки лекарств в Пущине будет создавать востребованные вакцины | Изображение 1

    Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Центр появился на базе Института биологического приборостроения РАН.

    По ее словам, в центре начнут разрабатывать востребованные вакцины и моноклональные антитела для профилактики или терапии инфекционных и онкологических заболеваний.

    В центре создали уже 15 высокотехнологичных рабочих мест, а в оборудование инвестировали 50 миллионов рублей. И это только первый шаг для компании на территории Подмосковья

    Екатерина Зиновьева.

    Она подчеркнула, что количество рабочих мест будет расти по мере успешной реализации первого этапа проекта.

    Новый центр разработки лекарств в Пущине будет создавать востребованные вакцины | Изображение 2

    «„Нанолек“ планирует создать биотехнологическое направление, где будет разрабатывать собственные молекулы для лекарственных препаратов», — отметила Зиновьева.

    Ожиается, что общий объем инвестиций компании «Нанолек» в разработку лекарств превысит два миллиарда рублей в течение пяти лет.

    «В 2020 году компания показала выручку 12,5 миллиарда рублкй, а также вошла в пятерку лидеров среди производителей вакцин для национального календаря прививок. Сейчас около 20% вакцин, закупаемых в рамках этой программы, обеспечивает „Нанолек“. Согласно новой стратегии компании, в течение 5пятилет мы планируем стать лидером среди производителей вакцин в России», — отметил президент компании «Нанолек» Владимир Христенко.

    Новый центр разработки лекарств в Пущине будет создавать востребованные вакцины | Изображение 3

    Весной 2022 года планируется запустить первую программу летних стажировок для студентов биологических, биотехнологических, химических, фармацевтических факультетов.