Новый центр разработки лекарств в Пущине будет создавать востребованные вакцины

В Центр ранней разработки лекарственных препаратов в Пущине инвестировали уже около 50 миллионов рублей. Его открыла компания «Нанолек». Здесь будут создавать востребованные вакцины.

Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Центр появился на базе Института биологического приборостроения РАН.

По ее словам, в центре начнут разрабатывать востребованные вакцины и моноклональные антитела для профилактики или терапии инфекционных и онкологических заболеваний.

В центре создали уже 15 высокотехнологичных рабочих мест, а в оборудование инвестировали 50 миллионов рублей. И это только первый шаг для компании на территории Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что количество рабочих мест будет расти по мере успешной реализации первого этапа проекта.

«„Нанолек“ планирует создать биотехнологическое направление, где будет разрабатывать собственные молекулы для лекарственных препаратов», — отметила Зиновьева.

Ожиается, что общий объем инвестиций компании «Нанолек» в разработку лекарств превысит два миллиарда рублей в течение пяти лет.

«В 2020 году компания показала выручку 12,5 миллиарда рублкй, а также вошла в пятерку лидеров среди производителей вакцин для национального календаря прививок. Сейчас около 20% вакцин, закупаемых в рамках этой программы, обеспечивает „Нанолек“. Согласно новой стратегии компании, в течение 5пятилет мы планируем стать лидером среди производителей вакцин в России», — отметил президент компании «Нанолек» Владимир Христенко.

Весной 2022 года планируется запустить первую программу летних стажировок для студентов биологических, биотехнологических, химических, фармацевтических факультетов.