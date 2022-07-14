Офис УК нового стандарта «Наш дом» открылся в Орехово-Зуеве

Накануне, 13 июля, объединенный бренд сервисных управляющих организаций Подмосковья «Наш дом» открыл представительство в Орехово-Зуеве. Сообщается, что новый офис открылся на улице Козлова. Первыми его посетили представители Госжилинспекции Подмосковья, а также администрации городского округа.

В Орехово-Зуевском «Наш дом» начал работать на базе сервисной управляющей компании ООО «Новый коммунальный стандарт». В ее ведении сейчас находится 572 многоквартирных дома, а функционал предприятия существенно усилила новая областная система мультисервисного коммунального подхода. «Наш дом» позволил нарастить кадровый и технический ресурс организации, инфраструктуру ремонтной и аварийно-диспетчерской службы, чтобы оказывать жителям комплекс жилищно-коммунальных услуг по принципу «единого окна».

Такой же идее служит и новый офис на улице Козлова. Там есть современное оборудование, весь офис выполнен в едином стиле, в нем работают высокопрофессиональные специалисты, которые могут разъяснить посетителям множество вопросов.

«Новый мультисервисный подход к содержанию многоквартирных домов региона внедряется по поручению Губернатора Московской области при участии Госжилинспекции Подмосковья. И мы с радостью отмечаем, что все резиденты „Нашего дома“ в округах не останавливаются в развитии, продолжают наращивать функционал и главной своей задачей видят создание по-настоящему безбарьерной среды между управляющими организациями и жителями, когда все вопросы решаются в постоянном дружелюбном контакте», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.