Подмосковье 22 марта 2023, 09:51 Новый центр отдыха с уличным всесезонным бассейном построят в Подольске

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Рекреационный мультипарк «Екатеринград» с бассейнами, саунами и купелями появится в Подольске. Разрешение на строительство объекта выдало Министерство жилищной политики Подмосковья.

Цент построит компания «Аквила». Инвестиции в проект превысят миллиард рублей.

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В четырехэтажном здании площадью 11 тысяч «квадратов» будет создан оздоровительный термальный комплекс с бассейном, детским развлекательным центром и точками питания. В здании будет место для проведения праздников, а также кафе и бары. На подземных этажах запроектирована парковка.

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Изюминкой проекта станет открытая веранда с видом на реку Пахру, где будет расположен уличный всесезонный бассейн. Тут же будут парные, купели с горячей и холодной водой, сауна с прозрачной стенкой, зона лежаков и шезлонгов.

Реализация проекта поможет создать 100 рабочих мест.

Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.