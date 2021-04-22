Новый Центр молодежного инновационного творчества открылся в Пушкино

В Подмосковье открыли 20-й Центр молодежного инновационного творчества. Он появился в Пушкино. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Центр молодежного инновационного творчества «Умный город» торжественно открыли в Пушкино.

«В этом году при поддержке правительства Московской области в регионе открыли два новых ЦМИТа. До конца года планируется создать еще столько же. На поддержку и дооснащение действующих площадок, а также открытие новых центров в 2021 году региональным бюджетом заложено 28 миллионов рублей», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что деньги распределяют в рамках конкурсной процедуры.

В центре запустили четыре высокотехнологичные лаборатории для обучения школьников современным востребованным профессиям. Также на площадке появился научно-методический центр для подготовки и повышения квалификации педагогов.

В ЦМИТе ученики будут работать над реальными заказами производственных компаний. Семиклассник Максим Греков уже трудится над автомобилем для спортивных соревнований. Заказ сделала мастерская S-Power из Балашихи. Компания попросила создать 3D-макеты и чертежи для нескольких уникальных деталей. Ученики ЦМИТ спроектировали требуемые элементы в CAD-системе, разбили их на составляющие и подготовили чертежи. Мастерская установит разработанные детали на свои спортивные авто.

На базе центров будут готовить школьников к участию в соревнованиях профессионального мастерства World Skills. После успешного окончания курсов ученики смогут получить сертификаты, предоставляющие дополнительные баллы ЕГЭ для поступления в вузы — партнеры ЦМИТ.