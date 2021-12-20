Новый центр молодежного инновационного творчества откроется в Мытищах

В городском округе Мытищи уже в понедельник, 20 декабря, откроет свои двери новый центр молодежного инновационного творчества Start LAB. Он создавался при поддержке Мининвеста Московской области.

Об открытии сообщили агентству РИАМО в пресс-службе министерства. Там отметили, что в понедельник на церемонии будут представлены все лаборатории центра. Там также расскажут, кто именно и каким образом будет в нем обучаться. На мероприятие прибудут в том числе замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Евгений Подлипенский, представители администрации Мытищ, руководство ЦМИТ и индустриальных партнеров центра.

В центре обучающимся предоставят самое современное оборудование. Там будут 3D-принтеры, 3D-сканеры, фрезерные, гравировальные и лазерные станки. Обучаться смогут как дети, так и взрослые. Задачей нового центра станет демонстрация возможности развития новых технологий. Организаторы планируют вдохновить учеников на то, чтобы они начали осваивать новые профессии и подготовились к участию в престижных соревнованиях.