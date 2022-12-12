Подмосковье 12 декабря 2022, 16:15 Новый центр лечения и диагностики появится в Балашихе

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Лечебно-диагностический центр с высокотехнологичным оборудованием появится в Балашихе. Под строительство объекта Миноблимуществом выделило земельный участок площадью 1,1 гектар на улице Карбышева.

«Областной онкологический диспансер, расположенный в Балашихе, является одной из ведущих профильных клиник в Подмосковье. На его территории будет построен новый лечебно-диагностический центр на 500 посещений в смену, который будет соединяться с имеющимся хирургическим корпусом на уровне третьего этажа», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Новый медцентр будет иметь общую площадь более 63 тысяч квадратных метров. В нем появятся диагностические и лечебные отделения, стационар с операционным отделением и отделением интенсивной терапии, отделение заготовки и переливания крови, а также буфет, пищеблок и административно-хозяйственные помещения.

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Территория вокруг здания также будет благоустроена. Отмечается, что проектирование лечебно-диагностического центра стало возможным благодаря государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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