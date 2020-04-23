Новый центр для лечения коронавирусных больных заработал в Егорьевске

«Сегодня в 00 часов заработал ковидный центр, открытый в Егорьевской ЦРБ. Это тот центр, который мы получили в результате перепрофилирования нашего стационара родовспоможения. Центр открыт на 200 коек, из них 25 коек реанимационных. Что касается медикаментов, то все необходимые медикаменты у нас есть, также есть все необходимые средства индивидуальной защиты. По врачам и медсестрам — мы укомплектовали на ближайшие две недели, далее мы будем продолжать работу, направленную на привлечение дополнительных медицинских кадров», — сказал главный врач Егорьевской ЦРБ Сергей Маркитан.

Медицинский персонал, работающий с пациентами, заболевшими COVID-19, проживает изолированно в гостиничном комплексе «Бережки-холл». Организована доставка медиков к месту работы и обратно, им бесплатно предоставлено питание.

«Мы планируем работу врачей следующим образом: 14 дней они работают в центре, потом они уходят на две недели на самоизоляцию, и, соответственно, через две недели возникнет вопрос о привлечении медицинских кадров. На сегодняшний день есть необходимое понимание от медицинских работников, потому что все медработники понимают, с чем они столкнулись и что сейчас необходима помощь населению именно со стороны медицинского персонала. Все они работают на определенном элементе альтруизма, потому что все, кто туда пошел, пошли по своему добровольному согласию. Дальше будут выплаты, все те, кто работают в ковидовском центре, получат свою ставку, и дальше наложатся выплаты федерального и регионального уровня», — отметил главный врач Егорьевской ЦРБ Сергей Маркитан.

В Подмосковье предпринимаются важные шаги, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В Московской области до конца апреля будет введено 9037 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас с учетом федеральных и частных учреждений в регионе подготовили 5763 койки (75% от плана) для лечения больных COVID-19, из них 2775 — с кислородом, 595 — с ИВЛ.