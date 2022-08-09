Новый центр диспансеризации появится в Одинцове

Новый центр диспансеризации «Здоровье Подмосковья» возводится рядом с корпусами Одинцовской областной больницы.

В будущем соседство стационара и центра диспансеризации позволит разделять потоки заболевших пациентов и тех, кто пришел на диспансеризацию. Посетителей здесь будут принимать врач-терапевт и узкие специалисты.

Строительство объекта начали в июле, в данный момент рабочие занимаются возведением фундамента.

«Находимся на нулевом цикле строительства. Выполнили разработку грунта, приступили к устройству песчаного основания. Далее после устройства песчаного основания приступим к устройству фундаментной плиты», — рассказал представитель подрядной организации Нико Матуа.

Строительство здания центра ведется по модульной технологии. Благодаря этому существенно сократятся сроки сдачи объекта.

Центр диспансеризации будет принимать около 60 пациентов в сутки. Завершить строительство планируют уже в ноябре текущего года.