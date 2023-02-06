Подмосковье 06 февраля 2023, 17:30 Новый центр диспансеризации откроют в Видном в первом квартале 2023 года

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Современный центр диспансеризации в Видном почти готов к открытию. Он примет первых пациентов в первом квартале 2023 года. Уже завершены строительные работы и отделка помещений. Сейчас рабочие устанавливают мебель и проводят пуско-наладку оборудования.

Процедурные и диагностические кабинеты в новом центре оснастили всем необходимым, теперь профилактические осмотры станут еще доступнее и удобнее.

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«Это пилотный проект. Всего три муниципалитета в настоящий момент находятся в финальной стадии готовности. Буквально три-четыре недели — и они готовы будут начать свою работу. Две смены в сутки по 60 человек, то есть человек 150, а может и больше, будут проходить здесь диспансеризацию», — рассказал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

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В центре диспансеризации будут вести прием терапевты и узкие специалисты, также можно будет сделать флюорографию и маммографию, ЭКГ и УЗИ-диагностику. Медосмотр займет всего два часа.

«Здесь достаточно хорошо все сформировано, чтобы можно было проводить диспансеризацию для организованных коллективов. <…> Мы сейчас выезжаем на предприятия своей бригадой, в том числе с флюорографом, а тут все на месте. Достаточно широкий спектр обследований», — рассказал главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев.

Кроме Видного, такие центры диспансеризации в рамках пилотного проекта откроют в Домодедове и Одинцове.

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