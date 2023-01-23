Подмосковье 23 января 2023, 16:16 Новый центр диспансеризации откроют в Видном в 2023 году

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В этом году в Видном заработает новый центр диспансеризации на 110 тысяч человек. Сейчас объект готов на 97%. Новое медучреждение расположилось на проспекте Ленинского Комсомола.

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Строительство центра началось в 2022 году, на него потратили порядка 200 миллионов рублей. В учреждении предусмотрели технические помещения и гаражи для 10 бригад скорой помощи.

Центр будет работать в две смены: с восьми часов утра до двух часов дня и с двух дня до восьми часов вечера. Всех медиков можно будет пройти приблизительно за два часа. За год учреждение будет способно принимать порядка 22 тысяч человек.

В здании уже завершилась отделка помещений, сейчас налаживается оборудование. На заключительном этапе рабочие благоустроят территорию центра. После этого останется доукомплектовать штат врачей и пройти лицензирование.

Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский заявил, что в 2023 году в Видном построят также школу, детскую больницу, детсад и другие соцобъекты.

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