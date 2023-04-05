Подмосковье 05 апреля 2023, 18:41 Новый цех производителя источников питания в Сергиевом Посаде дополнительно создаст 20 рабочих мест Фото: Дарья Леонова

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Производитель источников питания ООО «Трион» из Сергиева Посада планирует открыть новый цех и в два раза увеличить число сотрудников. Компания переехала в Подмосковье в 2022 году, до этого она базировалась в Китае.

«Мы производим источники питания для офисных светильников, промышленного и уличного освещения. Есть линейка, которая предназначена для работы в экстремальных климатических условиях. Вся наша продукция универсальна в применении», — сообщил директор ООО «Трион» Денис Новоторженцев.

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Предприятие также занимается инновациями. Так, в прошлом году «Трион» начал производить первые в России цифровые источники питания для светодиодного освещения. Они разработаны с использованием отечественных микросхем.

«Сейчас у нас работает один цех, но в скором времени мы планируем запускать вторую площадку. В связи с расширением производства в настоящий момент мы активно набираем в свою команду сотрудников», — подчеркнул Новоторженцев.

На данный момент на предприятии работают 20 человек, расширить команду планируют до 40 сотрудников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Глава региона заявил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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