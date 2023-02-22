Подмосковье 22 февраля 2023, 15:35 Новый цех полиуретановых изделий в Коломне создаст 50 рабочих мест

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Завод полиуретанов из Коломны построит новый цех на участке, полученном в рамках поддержки импортозамещения в Подмосковье «Земля за 1 рубль». Новое производство откроет еще 50 рабочих мест для местных жителей.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что инвестором выступает компания «Коломенское производство полиуретанов», которая вложит в расширение предприятия 175 миллионов рублей. Это позволит выпускать новую линейку продукции для замены иностранных аналогов, а также создать еще 50 рабочих мест. Планируется, что предприятие начнет работать в 2025 году.

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«Площадь предоставленного участка составляет более 1,5 гектара. Запуск производства позволит компании заменить продукцию некоторых ушедших с российского рынка производителей», — добавила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

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Цех будет выпускать расходные материалы для предприятий горно-обогатительной отрасли. Это будут элементы резиновых трубопроводов и промышленных насосов, комплектующие обогатительного оборудования.

Программа поддержки импортозамещения действует в регионе по поручению губернатора Андрея Воробьева. Подмосковье активно развивает новые производства, которые помогут предприятиям снять зависимость от иностранных партнеров.