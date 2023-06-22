Подмосковье 22 июня 2023, 17:52 Новый цех по производству уходовой косметики запустят в Ступине

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Компания уходовой косметики из Ступина «Дина+» запустит новый производственный цех. Это позволит предприятию увеличить выпуск продукции на 300 тысяч единиц. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Цех будет выпускать шампуни, маски для волос, гели для душа и другую продукцию. Инвестиции в проект составят около 25 миллионов рублей.

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«Проект ориентирован на расширение производственных площадей и производства выпускаемой продукции. Запуск нового цеха, запланированный на второй квартал этого года, позволит компании увеличить ежемесячный выпуск готовой продукции на 300 тысяч единиц», — рассказал директор компании Илья Балакирев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Регион вошел в первую тройку по России по этому показателю.

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