Подмосковье 23 февраля 2024, 20:07 Новый цех по программе «Земля за один рубль» появился в технопарке «Импульс» в Домодедове Источник фото: Надежда Надточая

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Технопарк «Импульс» построил новый производственный цех площадью более двух тысяч квадратных метров в Домодедове. Землю для строительства предприниматели получили по программе «Земля за один рубль».

Ожидается, что новый цех позволит увеличить объем выпускаемой продукции с двух до пяти тысяч гидромолотов, производство которых начнется через месяц. Предприятие также выпускает сельскохозяйственное, лесное и коммунальное оборудование.

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Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин выразил поддержку и пожелал «Импульсу» войти в десятку мировых лидеров по производству навесного оборудования к 2027 году.

«Сейчас то время, когда такие предприятия, как ваше, двигают прогресс всей России. Вы осуществляете технологическую безопасность страны. У вас свои изделия, свои наработки, свои перспективы, свои планы», — заявил на встрече с сотрудниками предприятия Ежокин.

За последние пять лет коллектив «Импульса» увеличился в несколько раз, и сегодня на предприятии работают 1200 человек, включая молодых специалистов и выпускников колледжа «Московия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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